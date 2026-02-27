Detectan toxina sospechosa en bebé francés hospitalizado tras consumir leche infantil

La cereulida, una toxina implicada en la retirada de varias leches infantiles de fórmula, fue detectada por primera vez en un bebé hospitalizado en Francia tras consumir uno de los productos afectados, informó el Ministerio de Salud el viernes.

Varios fabricantes, entre ellos gigantes europeos como Nestlé, Danone y Lactalis, han retirado desde diciembre en más de 60 países preparados para lactantes susceptibles de estar contaminados con esta toxina bacteriana que puede provocar graves trastornos intestinales.

Dos agencias de la UE especializadas en seguridad alimentaria y prevención de enfermedades precisaron que siete países europeos ya habían señalado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras haber consumido leche en polvo.

Las autoridades francesas investigan también las muertes de tres bebés, la última de las cuales el pasado 5 de febrero, que podrían haber tomado leche en polvo procedente de los lotes retirados.

La detección de cereulida en un bebé en Francia supone un primer caso documentado y aporta un indicio que podría apuntar a una intoxicación.

El Ministerio de Salud francés recibió un "primer análisis de heces positivo a la toxina cereulida", indicó la Dirección General de Salud. La información coincide con lo adelantado por la unidad de investigación de Radio France.

El Ministerio de Salud explicó que este resultado "confirma que el niño estuvo expuesto a la toxina", cuya presencia "podría explicar los síntomas observados".

Aun así, el ministerio evitó pronunciarse sobre si la toxina es la causa directa de la hospitalización.

Según la misma fuente, determinar esa relación corresponde a los especialistas que atienden al bebé y a expertos en toxicología que participan en la investigación.

El Ministerio no ha dado detalles sobre el caso, pero la información difundida por Radio France apunta a que se trata de un bebé hospitalizado a inicios de febrero en Montpellier (sur), que había consumido una leche infantil de la marca Gallia (Danone).