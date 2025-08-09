Detenciones masivas en Londres por defensa a Acción Palestina

Acción Palestina es un grupo propalestino conocido por sus acciones de desobediencia civil y por dañar aviones militares en un reciente asalto a una base británica, pero nunca ha participado en actos concretos de violencia contra la población.

Los manifestantes portaban carteles que decían: "Me opongo al genocidio (culpado contra Israel en Gaza), apoyo a Acción Palestina".

Esta declaración de solidaridad fue suficiente para que se les acusara de violar la Ley Antiterrorista del Reino Unido por su apoyo declarado a un grupo prohibido. Scotland Yard se ha comprometido a arrestar y acusar formalmente a todos los participantes en la manifestación de hoy, que sumaron unos 200.

La policía británica ya ha arrestado y acusado formalmente a otras 200 personas en los últimos días en el Reino Unido tras manifestaciones similares, dirigidas especialmente contra jubilados y jóvenes que no militaban en Acción Palestina, sino que simplemente protestaban contra su prohibición e insisten en expresar su solidaridad.

El gobierno de Starmer, por su parte, defiende su mano dura, afirmando que el grupo atacado, además de haber llevado a cabo acciones ilegales, también planeó presuntos actos "violentos" basándose en las sospechas levantadas durante la investigación.

Mientras tanto, activistas de derechos humanos y civiles, ONG y políticos de izquierda y liberales denuncian la represión —objeto de un recurso legal— como represiva.

Sobre todo porque la propia ONU ha condenado abiertamente en los últimos días la equiparación de Acción Palestina con el terrorismo de grupos como yihadistas o neonazis, considerándola un exceso y una amenaza a la libertad de expresión y la protesta legítima en un país democrático como el Reino Unido. (ANSA).