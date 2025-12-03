Detenida divulgación de resultados de elecciones presidenciales en Honduras, dice consejera
TEGUCIGALPA, 3 dic (Reuters) - La consejera del árbitro electoral de Honduras CNE, Cossette López-Osorio, denunció el miércoles que, nuevamente, se detuvo la divulgación de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo y acusó a la empresa responsable por la falla.
"Es inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno (del CNE) en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa", dijo López-Osorio en X. (Reporte de Laura García; Editado por Diego Oré)
