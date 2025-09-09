Detenida en Burgos una menor de 16 años tras amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros

BURGOS, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a una menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves a otra de la misma edad en las que empleó un cuchillo de 20 centímetros de envergadura.

Los hechos se produjeron el pasado jueves, 4 de septiembre, sobre las 20.20 horas en la confluencia de la calle Padre Flores con la calle San Francisco. En ese momento, agentes de la Policía Local fueron activados por el 112, que informaba sobre unas amenazas con un cuchillo.

Acto seguido, una dotación adscrita de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) se dirigió al lugar y localizó a varios jóvenes entre los que se encontraba una menor de 16 años, que manifestó a los agentes haber sido amenazada por una persona conocida.

Minutos más tarde, la autora de los hechos fue localizada en las proximidades de la calle San Francisco por lo que, tras informar de lo sucedido, se le practicó un registro corporal de seguridad que dio como resultado el hallazgo, en un bolsillo del pantalón, de un cuchillo con las cachas negras y de 20 centímetros de envergadura.

Tras realizar las pesquisas necesarias, los agentes procedieron a la detención de esta menor de 16 años como autora de un delito de amenazas graves.