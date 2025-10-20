Detenida en Mallorca una pareja por robo con fuerza y tentativa de estafa

PALMA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen español y a un hombre de origen brasileño, como presuntos autores de un robo con fuerza y de tentativa de estafa. Según han informado en un comunicado, el pasado martes agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional se hicieron cargo de una investigación por un robo con fuerza, que fue denunciado por la propietaria de una vivienda en la urbanización de Son Gual.

La víctima informaba que los inquilinos de la vivienda le habían informado del robo sufrido percatándose de que los ladrones habían accedido a través de una ventana de una habitación que habían fracturado. Asimismo, informaron que los presuntos autores se habían apoderado de aparatos electrónicos, teléfonos móviles, tarjeta bancaria y dinero en efectivo, destacando que los aparatos eléctricos disponían de aplicaciones de rastreo. Además, una de las inquilinas indicó que habían usado la tarjeta para intentar hacer un cargo sin conseguirlo.

Tras los hechos denunciados, el Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación e identificaron a la pareja como los presuntos autores de los hechos, por lo que iniciaron un dispositivo de localización y detención de los mismos. Así, localizaron a la presunta autora del robo con fuerza y tentativa de estafa en un domicilio muy cercano al lugar de los hechos y procedieron a su detención trasladándola hasta dependencias policiales. Posteriormente siguiendo con el dispositivo policial, se localizó al varón, que también fue detenido como presunto autor de los hechos y trasladado hasta dependencias policiales.