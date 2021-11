Detenida en Turquía una pareja de israelíes por hacer una foto a la casa de Erdogan

Una pareja procedente de Israel ha sido detenida en Turquía por hacer una foto a la casa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un viaje de cumpleaños al país, según han informado este miércoles los medios israelíes.

En concreto, la mujer fotografió la casa de Erdogan, probablemente sin saber que es ilegal, y envió la foto a un grupo familiar en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp con una observación sobre lo "bonita" que es la casa.

Los miembros de las familias de los arrestados se han enterado de lo ocurrido porque no han regresado a Israel cuando estaba previsto, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Está previsto que la pareja comparezca ante un tribunal turco este viernes. Ya han solicitado asistencia al ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, para conseguir salir de Turquía, ha informado Channel 12.

"Fue un acción inocente hecha con buena fe, que se hace en un contexto turístico, no un acto criminal que justifique algo tan abusivo como una detención", reza el escrito que la defensa de la pareja ha enviado a Lapid.

En Turquía está prohibido tomar fotografías en zonas militares y de seguridad sin permiso. En octubre, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 15 personas que supuestamente pasaban información a la agencia de Inteligencia exterior de Israel, el Mossad. Entre las personas espiadas figuraban estudiantes extranjeros y detractores de Israel.