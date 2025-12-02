Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude
La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos.
Mogherini dirige actualmente el Colegio de Europa en Brujas. La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa entre 2014 y 2019.
Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente.
