LA NACION

Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude

La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude
Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraudeGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

La antigua jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, indicó a AFP una fuente cercana al caso.

Mogherini dirige actualmente el Colegio de Europa en Brujas. La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa entre 2014 y 2019.

Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente.

mad/cjc/avl/pc

LA NACION
Más leídas
  1. Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
    1

    Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene

  2. Un argentino llama la atención de todo el mundo con un embotellamiento de autos submarino
    2

    Con una obra submarina, Leandro Erlich propone nuevas formas de convivencia

  3. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
    3

    Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo

  4. Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras
    4

    Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras

Cargando banners ...