Detenida una exempleada de una aseguradora acusada de estafar más de €800.000 a clientes

ALICANTE, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una extrabajadora de una gestora de seguros de Alicante tras presuntamente aprovecharse de su puesto de trabajo y de la confianza de la clientela para robar fondos acumulados en las pólizas que tenían contratadas. En concreto, está acusada de estafar más de 800.000 euros a un mínimo de 27 víctimas de la provincia de Alicante.

La operación se inició el pasado septiembre, tras recibir la denuncia de un hombre que manifestó que le habían sustraído 45.000 euros de su seguro de jubilación, al que llevaba realizando aportaciones desde hacía más de 35 años, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable, una exempleada de una gestora de seguros, que había sido recientemente despedida porque la empresa había descubierto "algunas irregularidades".

Según la Guardia Civil, las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad o con algún otro tipo de situación de vulnerabilidad. De este modo, la acusada presuntamente conseguía valerse de la confianza que estas depositaban en ella para robarles el dinero sin que terceras personas pudieran descubrirla, desviando los fondos de sus planes de seguros a cuentas de las que ella era titular.

En este contexto, agentes de la Benemérita detuvieron el pasado 2 de noviembre a esta mujer de 49 años, de nacionalidad española y residente en la ciudad de Alicante, acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad. Tras ser puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Sant Vicent del Raspeig, ha quedado en libertad con cargos.

La operación, denominada 'Yosir1', la ha desarrollado el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Sant Vicent del Raspeig. Los agentes han localizado ya a 27 perjudicados y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas. Asimismo, se ha solicitado al juzgado la intervención de las cuentas bancarias con las que presuntamente operaba la arrestada.