Detenida una mujer de Florida que mató a tiros a su vecina negra

OCALA, Florida, EE.UU. (AP) — Una mujer de Florida acusada de matar a su vecina la semana pasada fue detenida el martes, según la policía del condado Mariun, tras la violenta culminación de lo que el jefe de policía describió como una disputa de dos años y medio.

Susan Louise Lorincz, de 58 años y que es blanca, fue arrestada y acusada de homicidio con arma de fuego, negligencia dolosa, violencia y dos cargos adicionales de agresión en la muerte de Ajike Owens, que era negra, según indicó en un comunicado el jefe de policía del condado Billy Woods.

Las autoridades se habían visto presionadas para detener y procesar a la mujer, que disparó a través de su puerta y mató a su vecina en un caso que ha vuelto a abrir el debate sobre la divisiva ley de defensa propia de Florida

Woods dijo que este no era un caso de defensa propia, sino “simplemente un asesinato”.

Cuando fue interrogada, Lorincz afirmó que había actuado en defensa propia y que Owens había intentado forzar su puerta antes de los disparos. Lorincz también alegó que Owens la había perseguido y atacado en el pasado. Un comunicado de la policía indicó que los detectives habían concluido en su investigación -que incluyó tomar declaración a testigos- que las acciones de la sospechosa no eran justificables según la ley de Florida.

Owens, de 35 años y madre de cuatro hijos, murió en el tiroteo del viernes por la noche, indicó Woods. Las dos mujeres vivían en las colinas al sur de Ocala, una ciudad en el norte de Florida.

Woods dijo el lunes que los detectives trabajaban con la fiscalía del estado y debían investigar las posibles alegaciones de defensa propia antes de seguir adelante con cualquier proceso penal. El jefe de policía señaló que la ley de Florida impedía hacer un arresto salvo que se pudiera probar que el tirador no había actuado en defensa propia.

El jefe de policía dijo que Owens fue baleada tras acudir al apartamento de su vecina, que había gritado a los hijos de Owens cuando jugaban en un terreno cercano. También dijo que Lorincz había arrojado un par de patines que golpearon a uno de los niños.

Los agentes que respondieron a una llamada sobre un allanamiento en el apartamento el viernes encontraron a Owens con heridas por arma de fuego. La mujer murió después en el hospital.

Antes del suceso, Lorincz había gritado insultos racistas a los niños, según un declaración del abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia Owens.

La policía no confirmó si se habían producido insultos o si la raza había sido un factor en el tiroteo.

El jefe de policía dijo que desde enero de 2021, los agentes habían respondido al menos a media docena de llamadas en relación con lo que la policía describió como una disputa entre Owens y la mujer que le disparó.

Angela Ferrell-Zabala, directora ejecutiva de Moms Demand Action for Gun Sense in America, dijo a The Associated Press que en los casos de leyes de defensa propia como la de Florida, los tiroteos tienen cinco veces más probabilidades de considerarse justificados cuando un tirador blanco mata a una persona negra.

“Vemos esto una y otra vez en este país”, dijo Ferrel-Zabala, que describió las normas de defensa propia como “leyes de disparar primero”.

Los legisladores de Florida actualizaron en 2017 las normas de defensa propia para desplazar la carga de la prueba de la persona que alega la situación de peligro a la fiscalía. Eso implica que las autoridades deben descartar la defensa propia antes de presentar cargos. Antes de la reforma, la fiscalía podía procesar a alguien por un tiroteo y después los abogados de la defensa tendrían que demostrar que su cliente no debía ser condenado.

Florida es uno de los 30 estados que tienen leyes de esa clase.

En una vigilia el lunes, la madre de Owens, Pamela Dias, dijo que pedía justicia para su hija y sus nietos.

“Mi hija, la madre de mis nietos, fue baleada y asesinada con su hijo de nueve años al lado”, dijo Dias. “No tenía armas. No suponía una amenaza inminente para nadie”.

Frisaro contribuyó a este despacho desde Fort Lauderdale.

