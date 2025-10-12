Detenida una mujer por apuñalar a una compañera de trabajo en Playa de Palma

Palma, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer, de origen español, como presunta autora de un delito de lesiones, por apuñalar a una compañera de trabajo, en Playa de Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, a mediados de septiembre, dos mujeres y la pareja de una de estas, que trabajan juntas en un establecimiento de Playa de Palma, decidieron ir, después de su jornada laboral, a un establecimiento de ocio nocturno.

La presunta autora de los hechos decidió irse del local antes que su pareja y su compañera de trabajo. No obstante, tuvo que volver más tarde, ya que empezaron a discutir su novio y la otra mujer.

Al llegar de nuevo al establecimiento, las dos mujeres empezaron a discutir, llegando a arañarse, abofetearse y estirarse del pelo.

Acto seguido, al salir a la calle, la agresora asestó, sin mediar palabra, tres puñaladas con una navaja a su compañera de trabajo. La víctima fue herida en su muñeca, pierna y omóplato. Además, uno de los cortes revistió gravedad al tener una profundidad de cinco centímetros.

Antes de que pudieran llegar las patrullas de la Policía Nacional, la presunta autora de los hechos escapó del lugar junto a su novio. La víctima tuvo que ser asistida en un centro médico, ya que precisó de diversos puntos de sutura.

Tras lo sucedido, los agentes del Distrito de la Comisaría de Playa se hicieron cargo de la investigación.

Este pasado 8 de octubre, los policías nacionales, tras finalizar las pesquisas y haber identificado a la agresora, detuvieron a la mujer por ser la presunta autora de un delito de lesiones.