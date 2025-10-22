Detenida una persona tras empotrar su vehículo contra una puerta de seguridad en la Casa Blanca

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Estados Unidos han detenido a una persona después de que empotrara su vehículo contra una puerta de seguridad en los alrededores de la Casa Blanca, un suceso que se ha saldado sin víctimas y cuyas circunstancias están siendo investigadas, según ha informado el Servicio Secreto.

El Servicio Secreto ha señalado en su cuenta en la red social X que el incidente ha tenido lugar alrededor de las 22.40 horas (hora local) del martes, cuando "un individuo ha empotrado su vehículo contra una puerta para vehículos del Servicio Secreto" en la zona.

"El individuo ha sido arrestado y el vehículo ha sido considerado seguro tras una inspección. Nuestra investigación sobre las causas de la colisión está en marcha", ha dicho, sin dar más detalles. Por ahora no ha trascendido la identidad de la persona detenida.

Por ahora se desconoce si el suceso ha sido intencionado o por qué el vehículo se acercó hasta la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el lugar, si bien se considera que la situación no supuso peligro para él, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

Durante los últimos años se han registrado incidentes similares, incluido uno en mayo de 2023 en el que el conductor empotró un camión contra una de las puertas y afirmó a las autoridades tras ser detenido que su intención era asesinar al entonces presidente, el demócrata Joe Biden.

El hombre, identificado como Sai Varshith Kandula, residente en Misuri, fue condenado en enero a ocho años de cárcel por sus actos, que incluyeron ondear una bandera nazi tras bajarse del vehículo, tras lo que aseguró a los agentes que su intención era derrocar al Gobierno para reemplazarlo por una dictadura similar a la Alemania nazi.