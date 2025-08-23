Detenida una vecina de Carballo (A Coruña) acusada de provocar 11 incendios forestales

Santiago de Compostela, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a una vecina de Carballo como presunta autora de 11 delitos de incendio forestal.

El Instituto Armado informa de que la detención se ha producido en el marco de la fase de explotación de la operación Monte Fumeiro, que se inició a raíz del incendio ocurrido el pasado día 10 de julio en la parroquia de Entrecruces. En el transcurso de la misma, se han producido otros 10 incendios forestales, en los días 31 de julio y 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto en la misma zona.

Los incendios fueron de escasa entidad debido a la rápida intervención de los servicios de extinción, lo que obligó a una vigilancia permanente de la zona y a detraer efectivos de otras zonas. Esto, como indica la Guardia Civil, tiene una "consecuente repercusión" en el contexto actual de grandes incendios, donde están movilizados numerosos efectivos.

Tras la labor de investigación realizada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación de la presunta autora de los ilícitos. Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a su detención por supuestamente provocar un total de 11 incendios forestales.

La detenida, junto con las actuaciones realizadas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo.