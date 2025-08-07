Detenidas 13 personas en Venezuela por un supuesto plan de atentado en Caracas

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Venezuela han detenido al menos a 13 personas por su presunta vinculación con un plan para detonar un artefacto explosivo en una céntrica plaza de Caracas, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que ha vuelto a vincular a sectores opositores "de extrema derecha" con estos supuestos planes.

En este sentido, Cabello ha afirmado en una comparecencia que estos sectores "siempre han sido bocones", lo que ha permitido a las autoridades enterarse de antemano de acciones violentas y prevenirlas. El ministro ha señalado además de forma velada a la dirigente opositora Maria Corina Machado, "vocera ultraderechista de la alianza criminal", para apuntar que ella ya había advertido de que "viene lo bueno".

El objetivo de este grupo sería, según Cabello, crear caos en la Plaza de la Victoria y sus alrededores, informa la cadena oficial VTV. Las autoridades se han incautado de tres kilos de dinamita que habrían sido utilizados en este ataque --"imagínense ustedes que eso hubiese explotado", ha advertido--.

El responsable de Interior dentro del Gobierno de Nicolás Maduro ha identificado durante su comparecencia a un sospechoso, José Daniel García, que habría confesado que le ofrecieron US$20.000 (unos 17.200 euros) para llevar a cabo el ataque y de cuya detención partieron el resto.