Detenidas 18 personas en Turquía en investigación a árbitros sospechosos de apuestas

Dieciocho personas fueron detenidas en Turquía en el marco de una investigación a árbitros de fútbol sospechosos de haber apostado en partidos, anunció este viernes la fiscalía de Estambul.

En total, 21 individuos, incluidos 17 árbitros y el presidente del Eyüpspor, un club de primera división del país, están sujetos a una orden de arresto.

El propietario del club Kasimpasa, otro equipo de primera división de Estambul, así como un expresidente del club, también deben ser interrogados.

La justicia está investigando sospechas de "abuso de funciones" e "influencia en el resultado de un partido".

El Consejo de Disciplina de la Federación Turca de Fútbol (TFF) ya había suspendido la semana pasada a 149 árbitros acusados de haber apostado en partidos, desobedeciendo la prohibición que se les impone por ejercer como jueces deportivos.

Las suspensiones tienen una duración de entre ocho y doce meses, detalló la TFF, sin precisar si algunos de los árbitros implicados son sospechosos de haber apostado en partidos que dirigieron.

Una investigación de la federación sobre 571 árbitros turcos reveló a finales de octubre que 152 de ellos, incluidos 22 que ofician en la primera división turca, "apuestan activamente" en encuentros.

En un comunicado conjunto emitido el miércoles, estos árbitros denunciaron "acusaciones odiosas", afirmando que ninguno de ellos ha apostado jamás en un partido que haya dirigido.

Una parte de ellos también afirma que sus apuestas se remontan a una época en la que eran árbitros amateur.

