Detenidas cientos de personas en protestas en Pakistán contra la detención del ex primer ministro Imran Jan

Entre los detenidos figura un alto cargo del partido opositor PTI, mientras Jan afirma ante un tribunal que teme por su vida

Cientos de personas han sido detenidas este miércoles en el marco de las protestas registradas en Pakistán contra la detención del ex primer ministro Imran Jan, que ha comparecido durante la jornada ante un tribunal en el marco de un caso por presunta corrupción.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión paquistaní Samaa TV, varios cientos de seguidores del partido opositor Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) de Jan han sido detenidos en la capital, Islamabad, y en Lahore, capital de la provincia de Punyab (sureste).

El Ministerio del Interior ha aprobado el despliegue de militares en la provincia de Punyab tras los últimos incidentes, incluido un ataque contra una comisaría de la Policía en Lahore que se ha saldado con daños materiales, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"El número exacto de tropas y bienes, la fecha y el área del despliegue será analizado con el gobierno provincial, en consulta con el Mando Central del Ministerio de Defensa", recoge la notificación, obtenida por el diario paquistaní 'Dawn'.

Entre los detenidos durante la jornada figura Asad Umar, secretario general del PTI, quien se encontraba en el Tribunal Supremo de Islamabad, sin que por el momento esté claro si se encuentra bajo arresto o los motivos de la detención.

Por su parte, Jan ha sostenido durante su comparecencia que teme por su vida y ha afirmado que no ha podido ir al baño en 24 horas, al tiempo que ha reclamado que se le dé permiso para ser atendido por su médico personal.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NAB) ha recalcado durante la jornada que Jan fue detenido en línea con varias órdenes de arresto emitidas contra él en el marco de un caso por presunta corrupción y ha pedido que permanezca bajo custodia durante catorce días mientras continúan las investigaciones.

Por contra, los abogados del ex primer ministro han indicado que la NAB no tiene jurisdicción sobre el caso y ha criticado que no haya compartido el informe de sus pesquisas. "Jan debe ser juzgado ante un tribunal en un proceso público", ha manifestado uno de sus abogados.

El ex primer ministro fue detenido el martes en el marco de un caso por presunta corrupción derivada de la entrega de unos terrenos a la Universidad Al Qadir a cambio de la devolución de una cantidad de dinero incautada en Reino Unido al empresario paquistaní Malik Riaz.

Jan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia. En noviembre, el ex primer ministro resultó herido de bala tras ser tiroteado durante una protesta contra el nuevo Gobierno, encabezado por el primer ministro, Shehbaz Sharif.

