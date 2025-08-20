Detenidas cinco personas por estar involucradas en un matrimonio civil simulado

Granada, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía han detenido a un total de cinco personas en Granada como presuntas responsables de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Dos de los detenidos son la "pareja" que simuló el matrimonio, una mujer española de origen boliviano de 23 años, y un varón marroquí de 24. Así lo ha comunicado el Cuerpo en una nota, donde ha detallado que el padre de la mujer también ha participado activamente en el delito al empadronar a su falso yerno en su domicilio a sabiendas de que "nunca vivió ni viviría allí". En cuanto a los otros dos detenidos son un matrimonio amigos de la chica, los cuales participaron voluntariamente como testigos delante del notario pese a ser conocedores de que la relación afectiva era simulada y previa advertencia legal de cometer un delito en documento público.

La investigación se inició a principios del pasado mes de mayo, cuando la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada (Ucrif), tuvo conocimiento de un probable matrimonio civil simulado entre una mujer española de origen boliviano y un hombre nacional de Marruecos, donde la finalidad del mismo era la obtención de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en la modalidad de arraigo familiar.

A partir de ese momento, el grupo encargado de las pesquisas solicitó toda la documentación necesaria para la correspondiente investigación a los organismos oficiales encargados de la tramitación de tales autorizaciones. De este modo, los agentes pudieron observar que entre la documentación requerida para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales aparecía un certificado de empadronamiento falso que simulaba una convivencia inexistente.

Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional averiguaron también la finalidad que perseguía el matrimonio, donde actuaron dos personas como testigos del enlace siendo éstos conocedores de la simulación del mismo.

Una vez finalizada la investigación y en base a todo lo expuesto, se procedió a la detención de las cinco personas investigadas, las cuales habían tenido diferente grado de participación en los hechos delictivos expuestos. Los detenidos son la pareja simulada, el padre de la novia que facilitó un empadronamiento falso, y los testigos del enlace, "perfectos conocedores de la simulación de la relación afectiva".

Todos los detenidos, después de la toma de declaración, han sido puestos en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. Por otro lado, el grupo de Policía Nacional está haciendo las gestiones necesarias para lograr la extinción tanto del matrimonio simulado como de la autorización de residencia que se solicitó haciendo uso de este.