Detenidas cinco personas por robar relojes de lujo utilizando armas de fuego

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por robar relojes de lujo utilizando armas de fuego, en dos operaciones paralelas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado. Los autores del primer operativo abordaban a sus víctimas en la vía pública, encañonándolas con un arma de fuego y amenazándolas con un arma blanca, no dudando en golpearles con la culata para conseguir su objetivo.

Según las pesquisas, actuaban en pareja y una vez perpetrado el robo un tercer individuo esperaba en una motocicleta por los alrededores para huir con el botín. Han sido detenidos cuatro varones como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia, causando lesiones a las víctimas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

En otra operación paralela, ha sido detenido un varón por robar un reloj valorado en más de 37.000 euros, siendo decretado su inmediato ingreso en prisión.

TRES ROBOS CON VIOLENCIA PERPETRADOS EN LA MISMA SEMANA

Las investigaciones comenzaron el pasado 17 de septiembre de 2024, cuando dos varones a bordo de una motocicleta intentaron sustraer un reloj valorado en 10.000 euros a un hombre que se encontraba paseando por la vía pública. Uno de ellos se bajó de la moto, abordando por detrás a la víctima, al tiempo que decía "dame el reloj o te mato", mientras le apuntaba con un arma de fuego.

Tras un forcejeo y al verse acorralado por la cantidad de viandantes que observaban los hechos, huyeron precipitadamente del lugar. Pasados unos días, repitieron la misma operación. En vía pública asaltaron a un hombre, golpeándole con la culata del arma en la cabeza y mostrando un cuchillo para sustraerle el reloj que portaba y su móvil. Ambos individuos huyeron del lugar en una moto.

Al día siguiente, los autores volvieron a actuar, portando el arma de fuego y el cuchillo, sustrayendo de forma violenta un reloj de alta gama. En esta ocasión, un testigo que presenció los hechos, inició una persecución con su moto que finalizó cuando fue disparado con el arma por uno de los autores, no causándole ninguna lesión.

ABANDONARON EL PAÍS TRAS COMETER LOS HECHOS

Tras las pesquisas llevadas a cabo, los investigadores pudieron comprobar que los presuntos autores habrían abandonado el país tras cometer los hechos. Avanzadas las indagaciones, los agentes averiguaron que estos cuatro varones habían regresado a España, logrando localizarlos en la localidad madrileña de Getafe.

Por todo ello, el pasado 18 de septiembre se procedió su detención como presuntos responsables de tres robos con violencia e intimidación, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Un arma de fuego escondida en una caleta Una vez efectuados los arrestos, se procedió a realizar una entrada y registro en el lugar en el que se hospedaban, donde se intervino más de 1000 euros en dinero en efectivo.

Además, se llevó a cabo la inspección de tres vehículos que habían alquilado, localizando un arma de fuego y un cargador con 15 cartuchos escondidos en una caleta oculta en el maletero de uno de ellos. En una investigación paralela, prisión para uno de los autores. Los hechos ocurrieron el día 30 de diciembre de 2024 cuando la víctima fue abordada en la vía pública por tres varones. Uno de ellos le rodeó por el cuello, mientras otro le presionaba la espalda con un objeto punzante. Finalmente, lograron arrebatarle el reloj de alta gama que en esos momentos estaba portando, valorado en más de 37.000 euros. Avanzadas las pesquisas, se logró identificar a uno de los autores, no siendo posible su detención ya que se encontraba cumpliendo condena de prisión en otro país. Si bien, los agentes tras tener conocimiento de su vuelta a España, dispusieron un operativo para su localización, siendo detenido el pasado día 1 de octubre como presunto responsable de un delito de robo con violencia e intimidación. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.