Detenidas dos activistas climáticas por arrojar pintura sobre aviones privados en Londres

En esta imagen publicada por "Just Stop Oil", una activista posa junto a un avión privado rociado de pintura naranja en el aeropuerto de Stansted, Reino unido, el jueves 20 de junio de 2024. Dos activistas climáticos fueron detenidos el jueves tras cortar una cerca en un aeropuerto de Londres y rociar de pintura naranja varios aviones privados. (Just Stop Oil via AP)

Just Stop Oil