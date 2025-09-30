Detenidas dos personas con más de 16 toneladas de cobre sustraído en una empresa de Barcelona

CASTELLÓ, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - -

La Guardia Civil ha detenido en Almassora (Castellón) a dos personas con más de 16 toneladas de cobre destinadas al mercado clandestino, que supuestamente había sido sustraído en una empresa multinacional en Barcelona, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La intervención de la Guardia Civil se inició tras detectar movimientos sospechosos de un camión con semirremolque cerca de una nave en el polígono industrial de la localidad de Almassora. Los guardias civiles averiguaron que el vehículo estaba vinculado a un remolque implicado en hechos delictivos en Holanda.

En el interior del semirremolque se encontraron ocho bobinas de cobre, cada una con un peso aproximado de más de dos toneladas. Aunque los ocupantes presentaron documentación para justificar el transporte, las investigaciones posteriores confirmaron que el material tenía un origen ilícito.

Las gestiones revelaron que la carga provenía de un remolque robado en un área de descanso en Francia y el cobre pertenecía a una empresa multinacional ubicada en Barcelona. Por estos motivos, ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto de cobre.

A uno de ellos también se le atribuye el delito de atentado contra agentes de la autoridad tras intentar huir y agredir a un agente durante la intervención. La operación concluyó con la incautación de diversa documentación que será analizada para esclarecer posibles vínculos con otros delitos. Las diligencias instruidas junto con los detenidos fueron entregadas en el Juzgado de guardia de Castellón.