Detenidas dos personas en La Palma por trata de seres humanos con explotación sexual y prostitución coactiva

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 26 dic. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos personas, un hombre y una mujer, de 29 y 31 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución con ánimo de lucro en Santa Cruz de La Palma. La investigación comenzó a finales del mes de noviembre tras localizar los agentes a dos jóvenes extranjeras, de 21 y 23 años, atemorizadas y en alto estado de nerviosismo, las cuales afirmaban haber huido de un céntrico apartamento vacacional situado en la capital palmera, donde tanto ellas como otras mujeres estaban siendo explotadas sexualmente, según ha precisado el cuerpo de seguridad. Poco después, los investigadores desmantelaron una vivienda en la que se ejercía la prostitución de forma coactiva y, horas más tarde, se procedió a la detención de dos personas, un hombre y una mujer, de 29 y 31 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de prostitución coactiva con ánimo de lucro. Asimismo, los presuntos autores captaban a sus víctimas y gestionaban su traslado hasta La Palma, llegando a pagarles los billetes de avión, contrayendo así estas una deuda, para una vez en la isla retirarles la documentación y distribuirlas por diferentes domicilios en los que ejercían la prostitución. De este modo, controlaban la actividad y la vida cotidiana de las mujeres, dejándolas salir solamente dos horas al día, supervisaban su horario y las obligaban a estar disponibles las 24 horas. También, detallan desde el cuerpo de seguridad, las explotaban económicamente, pues tenían el control de las cantidades recaudadas por las víctimas, quedándose el 50% de las ganancias. Además, eran amenazadas con contar a sus familias a lo que realmente se dedicaban en España. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial competente, continuándose la investigación policial con el fin de esclarecer totalmente los hechos.