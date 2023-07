Detenidas más de 65 personas en una nueva jornada de protestas contra el proyecto de reforma judicial

La Policía de Israel ha detenido este martes a más de 65 personas en el marco de una nueva jornada de masivas movilizaciones en varias ciudades del país contra el proyecto de reforma del sistema judicial, apenas horas después de que el Parlamento aprobara el primera revisión una de las cláusulas más controvertidas del proyecto.

Durante las protestas se han registrado algunos enfrentamientos, principalmente en Tel Aviv, en medio de los intentos de los participantes de bloquear carreteras para alterar el tráfico, lo que ha llevado a agentes montados a caballo a intervenir para intentar desbloquear estas zonas.

En este contexto, por ahora se han registrado algunos bloqueos en carreteras que llevan a Jerusalén, Haifa y Tel Aviv, en el marco de unas manifestaciones que se suceden desde hace meses contra la legislación que intenta sacar adelante el Gobierno de Benjamin Netanyahu, integrado por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

Asimismo, grupos de manifestantes han empezado a concentrarse en el Aeropuerto de Ben Gurión para otra protesta y, a pesar de que las autoridades no permitirán que la concentración tenga lugar en la principal terminal, se están dirigiendo hacia esta zona, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

El jefe de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, se ha desplazado al lugar para supervisar los preparativos de los agentes y ha recalcado que los manifestantes "tienen derecho a protestar" en una zona concreta de las instalaciones. "Usaremos la fuerza contra cualquiera que use la fuerza contra la Policía", ha advertido.

Por su parte, el líder del partido Unidad Nacional, Benjamin Gantz, se ha desplazado a la manifestación en la calle Kaplan de Tel Aviv para expresar su apoyo a los congregados en rechazo del proyecto de reforma, muy criticado por parte del exministro de Defensa.

"Están preocupados por el país y, ante esta preocupación, están aquí encabezando esta lucha. Les pido que sigan en esta dirección. Finalmente, las protestas bloquearán este golpe de Estado judicial", ha dicho, antes de pedir a los policías que minimicen el uso de la fuerza contra los manifestantes. "No sone enemigos", ha afirmado.

La Knesset ha aprobado durante la madrugada de este martes en primera lectura una cláusula de la reforma que anula la denominada 'ley de razonabilidad', lo que impediría que los tribunales usen este argumento para invalidar las decisiones tomadas por el Ejecutivo o por funcionarios electos.

Los legisladores han aprobado la medida con 64 votos frente a 56, mostrándose todos los miembros de la coalición gobernante a favor de la medida, mientras que la oposición se ha posicionado al completo en contra, coreando 'vergüenza' en la cámara, después del colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para consensuar un proyecto de reforma aceptable para todas las partes.

Los críticos con la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.

