Detenidas once personas en Serbia por ataques contra edificios judíos y musulmanes en París
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Serbia ha anunciado este lunes la detención en Belgrado y un municipio al sur de la capital de once personas sospechosas de haber participado en ataques contra edificios judíos y musulmanes en los últimos meses en la capital de Francia, París, en el marco de una serie de acciones que tenían como objetivo incitar al odio y la violencia.
El Ministerio del Interior serbio ha explicado que un sospechoso, que se encuentra prófugo, organizó a un grupo de ciudadanos serbios bajo "las instrucciones de un servicio de Inteligencia extranjero", cuya nacionalidad no ha sido especificada, para "violar los Derechos Humanos" en territorio francés y alemán "sobre la base de diferencias de raza, color de piel, afiliación religiosa, nacionalidad y origen étnico".
"Su objetivo también era difundir ideas que abogan e incitan al odio, la discriminación y la violencia, en base a las diferencias en las características personales antes mencionadas de ciertos grupos de personas", reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en su página web.
Según ha indicado, este grupo ha rociado pintura sobre el Museo del Holocausto, varias sinagogas y un restaurante judío en París. También habrían pegado pegatinas con contenido "genocida" y colocado cabezas de cerdo frente a varias mezquitas. En cuanto a Alemania, habrían "colocado 'esqueletos' de hormigón con mensajes escritos" frente a la Puerta de Brandenburgo.
