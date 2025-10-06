Detenidas tres personas en Rusia por planear ataques contra centros de culto judíos

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la detención de tres personas sospechosas de planificar ataques contra dos centros de culto judíos en las provincias de Krasnoyarsk y Stavropol, unos planes que ha vinculado con una "organización terrorista internacional" ilegalizada en el país y a la que no identifica por su nombre.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que sus agentes han detenido a dos ciudadanos de "un país centroasiático" cuando se preparaban para atentar contra una sinagoga en Krasnoyarsk con un artefacto explosivo de fabricación artesanal, una operación en la que han sido incautados materiales empleados para la fabricación de estas bombas.

Asimismo, ha manifestado que un ciudadano ruso ha sido detenido por planear un incendio con cócteles molotov contra un centro comunitario judío en Stavropol, al tiempo que ha apuntado que el sospechoso estuvo en contacto con "un coordinador extranjero" a través de su cuenta en Telegram.

El organismo ha resaltado que estos ataques fueron planificados "bajo el pretexto de proteger los intereses de los ciudadanos del Estado de Palestina que han sufrido durante el conflicto palestino-israelí", antes de hacer hincapié en que "el objetivo real era incitar al odio religioso con el objetivo de provocar protestas masivas similares a los disturbios antisemitas de octubre de 2023 en Daguestán".

Los incidentes en Daguestán estuvieron protagonizados por una turba que asaltó el aeropuerto de Majachkala, la capital regional, en busca de judíos después de que aterrizara un vuelo procedente de Tel Aviv, apenas unas semanas después de que Israel lanzara su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.