Detenidas tres personas en Rusia por preparar un atentado contra un directivo de una industria de defensa

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la detención de tres personas que supuestamente preparaban "un ataque terrorista" con bomba lapa contra el directivo de una empresa de la industria de defensa del país en la ciudad de San Petersburgo, plan del que han acusado directamente a los servicios especiales de Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado que los detenidos, todos ellos de nacionalidad rusa, eran parte de "una red de agentes de los servicios especiales ucranianos" que preparaban el ataque contra la citada persona, cuya identidad no ha trascendido, "colocando un explosivo de fabricación artesanal en su vehículo".

Así, ha explicado en un comunicado que dos de ellos "llevaron a cabo labores de vigilancia en torno al objetivo" y dejaron un explosivo escondido en un cementerio de la ciudad para que el sospechoso que iba a colocarlo en el vehículo pudiera colocarlo. Esta tercera persona "se vistió de mujer y se dirigió al lugar del crimen, donde fue detenido cuando colocaba la bomba".

"Durante los interrogatorios se han obtenido confesiones de los detenidos sobre los preparativos del ataque terrorista y su colaboración con el enemigo a través de Telegram", ha manifestado, al tiempo que ha alertado a la población de que los servicios de Inteligencia ucranianos usan las aplicaciones e Internet para localizar a "potenciales responsables de actos de terrorismo y sabotaje".