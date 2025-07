Detenido el activista propalestino que perturbó el final de etapa del Tour

Un hombre vestido con una camiseta en la que se podía leer "Israel out of the Tour" (Israel fuera del Tour), que perturbó el esprint final de la 11ª etapa del Tour de Francia en Toulouse este miércoles, fue detenido poco después, constataron periodistas de la AFP.

El hombre, que a pesar de las barreras de seguridad logró saltar al asfalto, estuvo cerca de cruzar a pie la línea de meta, con una kufiya palestina en la mano, antes de sufrir un placaje por parte de un miembro de seguridad de la carrera, y de ser detenido por la policía instantes después.

La prefectura confirmó la detención, sin dar más datos, mientras que Extinction Rébellion (XR) Toulouse reivindicó la acción.

Mientras que "Israel muestra públicamente una voluntad de exterminar a la población palestina, un equipo ciclista del Tour que se autoproclama como "embajador de Israel" fue autorizado a participar en el Tour de Francia", escribió en un comunicado XR, pidiendo la exclusión del equipo Israel Premier Tech, creado por el millonario israelo-canadiense Sylvan Adams.

bur-dmc/chv/iga/dr