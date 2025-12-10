Detenido el hombre acusado de la muerte de su pareja en Catarroja tras darle una paliza

VALÈNCIA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido al hombre acusado de la muerte de su pareja sentimental en Catarroja (Valencia) tras darle una paliza, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta misma mañana por agentes de la Guardia Civil, que se han desplazado hasta Catarroja para localizarle.

El arresto se ha producido tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingresó en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. Ha estado en coma hasta que, finalmente, la mujer ha fallecido.

El hombre ya había sido arrestado tras el suceso por parte de agentes de la Policía Judicial de Alfafar y pasó ayer, durante el día, a disposición de la autoridad judicial, cuando la mujer todavía no había fallecido.

En concreto, el hombre fue convocado a una comparecencia de prisión por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca en la que la única acusación que había contra él era la Fiscalía, que no pidió el ingreso en prisión.

Así, y al no haber principio acusatorio, según la ley, el juez no pudo mandarle a la cárcel y adoptó, como medidas contra el hombre, una orden de alejamiento respecto de la víctima y prohibición de comunicación.

Tras su comparecencia de prisión, la mujer falleció en el hospital a causa de los fuertes golpes recibidos. Con este nuevo dato en la investigación, los agentes han vuelto a detener al hombre.