Detenido el ministro de Construcción de Croacia por su presunta implicación en un caso de corrupción

El ministro de Construcci贸n de Croacia, Darko Horvat, ha sido detenido este s谩bado como parte de una investigaci贸n de corrupci贸n, ha anunciado el primer ministro del pa铆s Andrej Plenkovic.

Horvat ha sido detenido en relaci贸n a un esc谩ndalo de subsidios a las empresas en 2018 y ser谩 despedido del gabinete, ha hecho saber el jefe del Gobierno croata.

Plenkovic, no obstante, ha recriminado a la Fiscal铆a del pa铆s los motivos del arresto de Horvat que, por el momento y a su entender, parec铆a decidido por motivos pol铆ticos.

"Obviamente, los fiscales estatales y el poder judicial trabajan de forma independiente y deben tener una raz贸n para apresurarse", ha explicado Plenkovic.

"Para m铆, no obstante, el momento del arresto no parece neutral, en el contexto de que el Gobierno a acaba de presentar un paquete de ayuda para ayudar a los ciudadanos y a la econom铆a. Me gustar铆a pedirle al fiscal del estado que explique la prisa", ha a帽adido en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Plenkovic, un exdiplom谩tico de 51 a帽os, gan贸 un segundo mandato para su Uni贸n Democr谩tica Croata de centro-derecha en 2020. Su victoria se produjo a pesar de las acusaciones de corrupci贸n, que llevaron a siete ministros a abandonar el Gobierno en medio de acusaciones de fraude o conflicto de intereses durante su primer mandato.

La clasificaci贸n global de Croacia en el 脥ndice de Percepci贸n de la Corrupci贸n de Transparencia Internacional ha ca铆do al puesto 63 en los 煤ltimos tres a帽os desde el puesto 50 en 2015.