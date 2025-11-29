LA NACION

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por FrancoMassimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de las activistas de Femen que denunciaron que un hombre les tocó los pechos durante una protesta antifranquista que se celebraba ante la parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid, donde tenía lugar una misa en honor al dictador.

Desde la Delegación del Gobierno han informado de la detención y han reiterado "su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones".

Por su parte, tras la denuncia de las activistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la sociedad española ya no "consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador". "Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada", remarcó.

LA NACION
Más leídas
  1. Amenazas, militares y éxodo: un conflicto inesperado eleva la tensión en la frontera entre dos países de la región
    1

    Sube la tensión en la frontera entre Chile y Perú por la crisis migratoria

  2. Airbus ordenó de inmediato suspender vuelos de un modelo por una falla técnica
    2

    Airbus instó a detener los vuelos de 6000 aviones A320 para cambiar su programa de control

  3. El misterioso mundo de Ariel Vallejo, el financista cercano a "Chiqui" Tapia que mueve fortunas
    3

    Ariel Vallejo: el misterioso mundo del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  4. Kicillof no logró aval para endeudarse y tendría dificultades para pagar sueldos
    4

    Se cayó otra vez la sesión en la Legislatura para autorizar a Kicillof a tomar deuda

Cargando banners ...