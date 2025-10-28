Detenido el tercer menor del centro de Hortaleza acusado de lesiones a educadores tras un intento de fuga
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional ha confirmado la detención de un tercer menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de formar parte del caso de amenaza y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga que ya en la víspera se saldó con dos detenidos. Así lo han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press.
El incidente se produjo el domingo poco antes de las 10.30 horas cuando tres internos de origen marroquí trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, educadores y vigilantes. Los agentes procedieron a la detención de dos de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves, mientras que el tercero logró escapar y había permanecido desaparecido hasta ahora.
Uno de los menores detenidos en la víspera era de 14 años y el otro 17, por lo que han pasado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).
