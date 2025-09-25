Detenido en Albacete como presunto autor de un delito de asesinato contra otro hombre de avanzada edad

ALBACETE, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de asesinato cometido contra otro hombre de avanzada edad en Albacete.

Durante la mañana del 19 de septiembre se recibió una llamada en la comisaría de Policía, en la que amigos y familiares daban aviso de que llevaban varios días sin tener noticias de un varón, de avanzada edad, el cual residía sólo en un piso de una céntrica zona de Albacete.

Personados agentes de Policía Nacional en el lugar, y ante los indicios de que hubiera sufrido algún percance, lograron introducirse en el domicilio, comprobando como en el mismo se encontraba el morador fallecido, presentando signos de haber sufrido una muerte violenta.

Seguidamente a lo anterior, los agentes policiales activaron el protocolo judicial al efecto, iniciándose la pertinente investigación que pudiera determinar el esclarecimiento de los hechos, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Fruto de arduas tareas de investigación, agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Albacete lograron identificar al autor de los hechos, el cual fue detenido durante la mañana del día 23 de septiembre en una céntrica calle de la ciudad.

De acuerdo con la investigación de los hechos, el varón detenido es un hombre de mediana edad, que no residía en la localidad y que habría llegado a la ciudad durante la mañana del día 17 de septiembre.

Según las pesquisas realizadas, autor y víctima no se conocían, si bien coincidieron fortuitamente en las inmediaciones de la estación de tren, de tal manera que el presunto autor se ganó la confianza de la víctima.

Una vez en el domicilio de la víctima, se inició una discusión entre ambos, tras la cual el varón detenido acabó con la vida del varón de avanzada edad, tras asestarle diversos golpes, abandonando el lugar de los hechos.

Finalmente y gracias a la rápida actuación de los agentes de Policía Nacional, se procedió a la detención del autor de los hechos antes de que abandonara la ciudad.

Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional por los hechos relatados.