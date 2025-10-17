Detenido en Alcúdia por acuchillar en el cuello a su mujer
PALMA, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un hombre por presuntamente haber acuchillado en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia. Fuentes policiales han explicado que el aviso por la agresión se ha producido a primera hora de este viernes, alrededor de las 07.20 horas. Al parecer, el hombre ha agredido a su mujer en el cuello con un cuchillo de cocina, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado las mismas fuentes. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil del puerto de Pollença. La víctima ha sido trasladada al hospital de Inca para ser intervenida de las heridas sufridas.
