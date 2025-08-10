Detenido en China un alto diplomático para ser interrogado (prensa)

Un diplomático chino considerado candidato al puesto de ministro de Relaciones Exteriores fue detenido por las autoridades de su país para ser interrogado, informó The Wall Street Journal el domingo.

Liu Jianchao, que dirige el Departamento Internacional, el organismo del Partido Comunista encargado de gestionar las relaciones con partidos políticos extranjeros, fue "llevado" cuando regresaba a Pekín a finales de julio tras un viaje de trabajo, indicó el diario.

Se desconocen las razones de su detención, según la misma fuente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de inmediato a la solicitud de confirmación por parte de AFP.

Es la primera vez desde 2023 que un diplomático chino de este nivel es detenido. Ese año, Qin Gang, entonces ministro de Relaciones Exteriores, fue destituido tras informaciones sobre una relación extramatrimonial.

Liu, de 61 años, ha trabajado en varias embajadas, entre ellas en Indonesia y Filipinas, y ha sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También ha dirigido diversos organismos nacionales y regionales encargados de implementar la campaña contra la corrupción del presidente Xi Jinping.

En julio acusó al ministro de Defensa estadounidense de "provocar la confrontación y el conflicto" cuando este instó a los aliados de Estados Unidos a reforzar sus fuerzas armadas para contrarrestar a China.