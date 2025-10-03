Detenido en Dénia un fugitivo reclamado por Austria acusado de explotar sexualmente a mujeres

ALICANTE, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia (Alicante) a un hombre de 36 años, sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las autoridades de Austria, al estar acusado de un delito catalogado en el país reclamante de organización criminal y trata de seres humanos por presuntamente ser miembro de un grupo criminal que explotaba sexual y laboralmente a mujeres extranjeras sin recursos.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Udyco de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que un varón reclamado por Austria podría estar residiendo en este municipio de la Marina Alta, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

El fugitivo, uruguayo de nacimiento, era reclamado en el país alpino por presuntamente haber cometido en 2024 actos de explotación sexual y laboral de tres mujeres de origen colombiano como miembro de una supuesta organización criminal, hecho que lleva aparejada una pena máxima de diez años de prisión en el país reclamante.

Según la orden de detención, los miembros de la organización criminal de la que al parecer era componente habrían intimidado a las víctimas "aprovechándose de la difícil situación en la que se encontraban en Austria, dado que no tenían ingresos suficientes para financiar su sustento ni alternativas de alojamiento ni trabajo".

En cuanto al papel específico que desempeñaba el arrestado dentro de la organización, la Policía ha explicado que presuntamente se encargaba de transportar a las víctimas de un lugar a otro y proporcionar alojamiento a una de ellas.

Por ese motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron las gestiones para averiguar el actual paradero del fugitivo y, sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en esa localidad.

Finalmente, gracias al dispositivo policial, los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al varón reclamado, quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), competente en la causa.