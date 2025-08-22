Detenido en Israel un hombre por pedir permiso al rabino jefe para matar a la fiscal general

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este viernes a un hombre acusado de haber pedido permiso al rabino jefe israelí, Yitzhak Yosef, para matar a la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, ante el aumento de la tensión y el recrudecimiento de las disputas con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que lleva meses buscando su cese.

El detenido es un residente de Jerusalén de 36 años y, según las pesquisas, había escrito una carta al rabino para solicitar permiso para llevar a cabo su plan, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

La Policía ha solicitado así la imputación del hombre por verter amenazas graves contra un alto cargo israelí tras considerar que existen pruebas suficientes para que sea juzgado. En este sentido, está previsto que permanezca bajo custodia al menos hasta el domingo.

El hombre habría pedido al rabino que emitiera un 'din rodef' contra Baharav-Miara, un decreto religioso aplicado a infractores graves a los cuales se considera un peligro inminente y letal para la sociedad. Según las leyes judías, una persona sujeta a este decreto puede ser "detenida por cualquier medio, incluido el de la violencia". No obstante, carece de legitimidad alguna en el marco de la ley israelí.