Detenido en Jerez por incumplir la orden de alejamiento a su expareja y lesionar a dos agentes

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Local en Jerez de la Frontera han detenido a un hombre por incumplir la orden de alejamiento a su expareja, vigente y dictada por el Juzgado de Violencia número 1 de Jerez, en las inmediaciones de un centro escolar ubicado en la zona. Además, lesionó a dos agentes.

Según informa el Ayuntamiento jerezano en un comunicado, el detenido se mostró "en todo momento con actitud agresiva" hacia los agentes, que requirieron la presencia de dos unidades más, llegándose a desnudar antes de ser reducido y lesionando a dos agentes de la Policía Local en tal actuación.

Una vez reducido, fue trasladado en el vehículo radiopatrulla de la Policía Local hacia dependencias de la Comisaría de la ciudad y, continuando con su actitud agresiva, provocó daños en el vehículo policial.

Por otra parte, en un control conjunto con el Cuerpo Nacional de Policía establecido en la plaza Santa Teresa de Jesús se realizaron 13 denuncias por infracciones al Reglamento General de Vehículos, otras 13 por carecer de Seguro Obligatorio, una por infracción al Reglamento General de Circulación, dos por tenencias de perros de raza potencialmente peligrosa y dos por informes sobre vehículos abandonados en la vía pública.