Detenido en Martorell (Barcelona) un hombre por vinculación al terrorismo yihadista

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, ha detenido a un hombre de 36 años en la localidad de Martorell (Barcelona) acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo yihadista.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el presunto yihadista se encontraba en un "avanzado proceso de radicalización violenta", lo que ha llevado a los agentes a realizar un registro de su domicilio en Tarragona, donde han incautado diferentes dispositivos electrónicos y un arma blanca, mientras que el detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en el centro penitenciario de Brians 2, en Barcelona.

La denominada 'Operación ASSOQ' se inició durante el año 2024 tras detectar que el acusado realizaba proclamas a favor de los yihadistas en redes sociales, mostrando conductas cada vez más agresivas, lo que sirvió a los agentes para confirmar su proceso de radicalización alimentado por el consumo intenso de contenidos extremistas relacionados con el conflicto en Palestina.

Ante la existencia de indicios y evidencias sólidas de su presunta actividad terrorista, y para neutralizar la potencial amenaza de que este individuo tuviese la intención de realizar una acción violenta, el 13 de agosto se decide anticipar su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil y del Área de Información Territorial de Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre, bajo la tutela de los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.