Detenido en Noruega un adolescente sospechoso de planear un atentado

Los servicios de seguridad de Noruega detuvieron a un joven de 17 años simpatizante del grupo Estado Islámico (EI) sospechoso de preparar un atentado con bomba contra una sede de la OTAN, informó este viernes la cadena NRK.

Según la radiotelevisión pública, el sospechoso, que nació y creció en Noruega, fue visto en la escuela con una bandera del EI.

Fue detenido el jueves por agentes del servicio de seguridad interna noruego (PST), responsable de la lucha antiterrorista, y este viernes fue puesto bajo custodia durante dos semanas.

Su abogado, Knut Lerum, dijo a la AFP que el joven niega las acusaciones.

Según NRK, que cita documentos del PST, el adolescente planeaba detonar explosivos en el Centro de Guerra Conjunta de la OTAN en Jatta, Stavanger, al suroeste de Noruega.