Detenido en Palma por amenazar con un cuchillo y un puño americano al padre de los hijos de su expareja

Palma, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de amenazas graves —además de uno por malos tratos y otro de daños—, por amenazar con un cuchillo y un puño americano al padre de los hijos de su expareja.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando, sobre la primera hora de la tarde, el 091 recibió varias llamadas alertando de que un hombre esgrimía un cuchillo y portaba un puño americano amenazando al padre de los hijos de su expareja. Una patrulla se desplazó al lugar, aunque no encontró al sospechoso, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa este miércoles. Horas después, nuevos avisos indicaron que se repetía la situación. Los agentes localizaron entonces al hombre en el interior de un autobús, rodeado por una multitud, después de que allegados de la víctima intentaran retenerlo.

El detenido presentaba cortes en los brazos, supuestamente autoinfligidos al romper cristales del vehículo, y fue acusado también de un delito de daños. Tras su arresto, la expareja manifestó que también le había amenazado e insultado ese mismo día, hecho corroborado por vecinos, lo que llevó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) a imputarle igualmente un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

En el centro hospitalario al que fue trasladado, el hombre mantuvo "una actitud hostil y amenazante", llegando a advertir a los agentes que cuando saliera iba a volver a acometer contra su expareja y contra el padre de los hijos de esta.