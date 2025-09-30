Detenido en Polonia un buzo ucraniano buscado por explosiones en gasoducto Nord Stream

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores)

Por Anna Koper y Anna Wlodarczak-Semczuk

VARSOVIA, 30 sep (Reuters) - Volodímir Z., un submarinista ucraniano buscado por Alemania por su presunta implicación en las explosiones del gasoducto Nord Stream, fue detenido en Polonia, según informó el martes su abogado.

Descritas tanto por Moscú como por Occidente como un acto de sabotaje, las explosiones de 2022 cortaron en gran medida el suministro de gas ruso a Europa, lo que supuso una importante escalada en el conflicto de Ucrania y redujo el suministro energético en el continente. Nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones y Kiev negó cualquier papel.

"Esta mañana fue detenido en una localidad cercana a Varsovia", dijo Tymoteusz Paprocki, abogado de Volodímir Z.

La emisora privada RMF FM fue la primera en informar del arresto. Según indicó, Volodímir Z. fue detenido en Pruszkow, al oeste de la capital.

Paprocki dijo que la defensa de Volodímir Z. buscará impedir su traslado a Alemania, argumentando que la ejecución de la orden de detención europea contra él es inadmisible dada la guerra de Rusia en Ucrania.

"El ataque a la infraestructura de Nord Stream afecta a uno de los propietarios del gasoducto, Gazprom, que financia de forma directa las operaciones militares en Ucrania", señaló. Gazprom es el gigante estatal ruso del gas.

El Ministerio de Justicia germano y la fiscalía federal no respondieron de inmediato a una petición de comentarios de Reuters. La fiscalía polaca tampoco hizo comentarios.

En agosto, la policía italiana detuvo a un ucraniano sospechoso de coordinar los atentados. El hombre, identificado únicamente como Serhii K., planea llevar su lucha contra la extradición ante el más alto tribunal italiano después de que una corte inferior ordenó su traslado a Alemania.

(Reporte de Anna Koper, Anna Wlodarczak-Semczuk, Friederike Heine y Ludwig Burger; escrito por Alan Charlish; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)