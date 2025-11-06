Detenido en Ponferrada (León) por estafa al hacerse pasar por experto en la lucha contra el ciberbullying

PONFERRADA (LEÓN), 6 Nov. 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ponferrada (León) a un presunto estafador que se hacía pasar por experto en lucha contra el ciberbullying, al ofrecer a los padres terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial de internet mediante la actuación de un gabinete jurídico simulado, todo ello a cambio de un importe económico.

Al autor le constaban 22 órdenes judiciales de detención por distintos juzgados de todo el territorio nacional, resultando localizado y detenido finalmente en Ponferrada (León).

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia de un abogado que declaró que un desconocido había utilizado su nombre y su cargo sin su consentimiento, llegando a estampar su firma en diversas actuaciones profesionales.

A través de una plataforma digital, un varón con un perfil falso contactó con dos familias con hijos menores de edad que habían sido víctimas de acoso escolar. Este sujeto les aseguró que podía terminar con el acoso sufrido y eliminar las fotografías y vídeos personales publicados en las redes sociales mediante la actuación de un gabinete jurídico compuesto por el denunciante y una procuradora, todo ello a cambio de un importe económico.

El autor se valió de una relación profesional inexistente, ya que dicho abogado y la procuradora nunca habían trabajado para esta persona, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Fruto del engaño este sujeto obtuvo dinero procedente de dos familias, retribuciones que se realizaron mediante pagos instantáneos y transferencias que obtenía mediante una "manipulación psicológica" y con cantidades que iban en aumento.

MÁS DE 5.000 EUROS EN OCHO DÍAS

Tras la toma de contacto con los progenitores de los menores víctimas de acoso, les exigió de forma urgente un primer pago de 395 euros, justificando ese importe como necesario para provisión de fondos.

Después reclamaba mayores cantidades de dinero para pagar los servicios prestados, llegando a conseguir más de 5.000 euros en apenas ocho días.

El denunciante reconoció al autor de los hechos gracias a la emisión de un reportaje en un programa televisivo. La labor investigadora permitió localizar y detener a este individuo el pasado día 9 de octubre oculto en un domicilio en la provincia de León.

El detenido es el presunto responsable de los delitos de estafa y reclamación judicial y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.