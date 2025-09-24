Detenido en Reino Unido por el presunto ciberataque que afectó a aeropuertos europeos

LONDRES (AP) — Un hombre de unos 40 años ha sido arrestado en el sur de Inglaterra por un presunto ciberataque que causó interrupciones en varios aeropuertos europeos en los últimos días, incluido el de Londres Heathrow, informaron las autoridades el miércoles.

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido dijo que el sospechoso fue detenido el martes en West Sussex bajo sospecha de delitos relacionados con el uso indebido de computadoras.

El hombre ha sido liberado bajo fianza condicional.

“Aunque este arresto es un paso positivo, la investigación sobre este incidente está en sus primeras etapas y sigue en curso”, afirmó Paul Foster, jefe de la unidad nacional de ciberdelincuencia de la NCA. "El ciberdelito es una amenaza global persistente que continúa causando interrupciones significativas en Reino Unido".

A partir de la noche del viernes, los aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres sufrieron interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron el proceso de facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a intentar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

El ciberataque afectó el software de Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje. La empresa con sede en Estados Unidos citó el sábado una "interrupción relacionada con ciberataques" en su software en aeropuertos "seleccionados" de Europa.

No estaba claro de inmediato quién podría estar detrás del ciberataque, pero los expertos dijeron que podría tratarse de piratas informáticos, organizaciones criminales o actores estatales.

