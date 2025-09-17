Detenido en República Dominicana un hombre condenado por violar y grabar a una joven en Vigo tras huir de España

VIGO, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en las últimas horas a Miguel Ángel Wilson, de 32 años, que fue condenado por violar y grabar a una joven en Vigo, después de que el hombre huyese de España. El varón fue condenado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, a 11 años y medio de cárcel por los delitos de agresión sexual y de revelación de secretos. Sin embargo, este mismo tribunal emitió una orden internacional de detención y de extradición del hombre al ausentarse del país para evitar entrar en prisión.

La detención se produjo en el sector Restauración de San Pedro de Macorís, en República Dominicana. El hombre fue detenido mientras se desplazaba a bordo de un vehículo. "El detenido, junto a las evidencias ocupadas, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo, para ser presentado ante el Ministerio Público y continuar con el proceso judicial correspondiente", añade la Policía Nacional del país americano en sus redes sociales.

SENTENCIA

Todo ello después de que la Audiencia condenase el pasado mes de mayo a 9 y 11 años y medio de cárcel, respectivamente, a dos hombres por violar y grabar a una joven en un piso ubicado en el barrio de Travesía de Vigo. En concreto, ambos fueron considerados autores de un delito de agresión sexual, condenando los magistrados a uno de ellos a nueve años y al otro a ocho años de prisión al tener en cuenta en este último el atenuante de reparación parcial del daño, por consignar 7500 euros. Sin embargo, este varón, el ahora detenido en República Dominicana, también fue considerado culpable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el cual tendrá que pasar otros 3 años y medio en la cárcel, sumando un total de 11 años y seis meses.

Asimismo, se les impuso a los dos la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante 18 años, libertad vigilada durante 5 años y la inhabilitación especial para cualquier oficio, profesión o actividad que conlleve contacto con menores por un tiempo de 14 años. También tendrán que pagar una indemnización conjunta a la joven de 17.000 euros, de los que se restarán los 7500 euros ya consignados. Además, el hombre que grabó, pagará una multa de algo más de 2500 euros.

Por su parte, un tercer acusado por la acusación particular como supuesto responsable de un delito de omisión de socorro fue absuelto, tratándose del dueño de la casa en la que ocurrió la violación.

HECHOS

En el relato de hechos probados de la sentencia, los jueces explicaron que la víctima conoció a ambos ese mismo día, en septiembre de 2022, en un local del Arenal al que había acudido con varias amigas. Al cerrar uno de los establecimientos, el grupo, incluida la víctima, decidieron continuar la fiesta en el domicilio de un amigo de uno de los procesados.

Una vez allí, según recoge la sentencia, la joven mantuvo relaciones sexuales consentidas en una de las habitaciones con uno de los dos condenados. Cuando ambos estaban en el interior de la dependencia, el resto de miembros del grupo, a excepción del otro sospechoso, se marcharon del domicilio tras una discusión. En ese momento, según señaló el tribunal, el otro condenado entró en la habitación y, tanto él como su amigo, que ya estaba en el interior, agredieron sexualmente a la víctima. Los magistrados subrayan que la joven "les pidió que parasen, pero no lo hicieron". Además, añadieron que uno de ellos grabó la violación con su teléfono móvil. Entre las explicaciones de por qué consideran que los hechos ocurrieron de ese modo, la Sala destaca que fue "tras la oportuna valoración en conciencia de la prueba practicada en el seno del juicio oral, fundamentalmente la de la víctima objeto de la agresión sexual y la que se grabó con el móvil". Además, también tuvo en cuenta las declaraciones de los agentes que acudieron al lugar de los hechos alertados por la joven. El tribunal indicó que un "elemento corroborador muy importante" del testimonio de la afectada es la huella psíquica que le dejó la agresión sexual, puesta de relieve por tres peritos. "No se aprecian modificaciones esenciales, ni contradicciones relevantes en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima, ya que siempre ha expuesto la misma versión sobre cómo sucedieron los hechos", recalcaron los jueces.