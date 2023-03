Detenido en Rusia el periodista de 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich por supuesto espionaje

Las autoridades de Rusia han detenido este jueves al periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', por supuestas actividades de espionaje, seg√ļn ha confirmado el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

"El FSB ha detenido las actividades ilegales del ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, nacido en 1991 y corresponsal de la oficina en Mosc√ļ del diario 'The Wall Street Journal', acreditado ante el Ministerio de Exteriores ruso, por sospechas de espionaje en favor del Gobierno estadounidense", ha dicho.

As√≠, ha resaltado que el periodista, que ha sido detenido en la ciudad de Ekaterimburgo y se enfrenta a una posible pena de hasta 20 a√Īos de c√°rcel, es sospechoso de "actuar siguiendo √≥rdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo industrial-militar ruso".

El periodista habr√≠a estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El √ļltimo art√≠culo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La econom√≠a de Rusia est√° comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabaj√≥ previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, seg√ļn recoge su p√°gina web.

Europa Press