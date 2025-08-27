Detenido en Rusia un ciudadano que planeaba atacar instalaciones militares siguiendo instrucciones de Ucrania

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha informado este miércoles de que un ciudadano ha sido detenido en la ciudad de Engels, en la región de Saratov, por planear presuntamente ataques contra instalaciones militares del país siguiendo instrucción de los servicios de Inteligencia de Ucrania.

El FSB ha indicado en un comunicado que el ciudadano, de 35 años y procedente de Volgogrado, había residido en la provincia ucraniana de Leópolis entre los años 2019 y 2022 y que, una vez finalizó su permiso de residencia, pasó a estar en el punto de mira por parte de las autoridades ucranianas.

Así, fue supuestamente "reclutado para trabajar para los Servicios de Seguridad de Ucrania una vez regresara a Rusia". "Estaba previsto que cometiera un acto terrorista y de sabotaje a cambio de obtener la ciudadanía de Ucrania", recoge el texto.

"Tras recibir entrenamiento especial en Kiev, el acusado, siguiendo instrucciones ucranianas, llegó a la ciudad de Volgogrado con la excusa de volver a casa. Siguiendo estas directrices, se desplazó hasta la región de Saratov para llevar a cabo un atentado contra instalaciones militares en la zona", ha explicado el FSB.

Para ello, continua el documento, habría alquilado una vivienda cerca de un aeródromo militar situado en Engels, donde tenía previsto desplegar un dron con el objetivo de provocar un incendio para "destruir la infraestructura".