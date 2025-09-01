Detenido en Rusia un sospechoso de "cooperación confidencial" con Ucrania para cometer sabotajes y atentados

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la detención de un hombre sospechoso de "cooperación confidencial" con las fuerzas ucranianas para apoyar a Kiev en operaciones "dirigidas contra la seguridad" del país euroasiático, en medio de la guerra desatada por la invasión del territorio de Ucrania iniciada en febrero de 2022 por las tropas rusas.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que el detenido, un ciudadano ruso residente en la región de Tambov, estaba implicado en contactos con los servicios especiales ucranianos a través de la plataforma de mensajería Telegram, llegando a aceptar "cooperar" con las fuerzas de Kiev.

"Actuando en línea con instrucciones de su responsable, sacó de un escondite preparado los componentes de equipos técnicos destinados a controlar de forma remota y activar diversos medios para cometer actos de sabotaje y atentados terroristas", ha señalado, sin más detalles sobre estas presuntas operaciones.

En este sentido, ha resaltado que el sospechoso se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel y ha manifestado que "siguen en marcha" las actividades de las fuerzas de seguridad para "identificar otros posibles episodios sobre actividades ilegales por parte del detenido".

El FSB ha reiterado además que "los servicios especiales ucranianos no reducen su actividad de búsqueda de potenciales responsables de actos terroristas y sabotaje a través de Internet, redes sociales y apps de mensajería como Telegram y WhatsApp, con el objetivo de causar daños económicos al país".