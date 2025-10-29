Detenido en Ucrania un antiguo instructor europeo del Ejército acusado de espiar para Rusia
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades de Ucrania han informado este miércoles de que un antiguo instructor europeo del Ejército ha sido detenido por espiar presuntamente para la Inteligencia de Rusia en el marco de la invasión del territorio ucraniano.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha indicado en un comunicado que el hombre en cuestión ha sido acusado de ser un agente ruso y haber participado en labores militares en Kiev, la capital del país. Además, habría estado enviando información sobre las fuerzas ucranianas a Moscú con el objetivo de perpetrar "ataques terroristas".
Las investigaciones apuntan a que el extranjero, "profesional del Ejército con entrenamiento táctico y habilidades en el uso de armamento, se trasladó a principios de 2024 a territorio ucraniano para trabajar como instructor de militares que serían después desplegados", según recoge el documento.
Pasados unos meses y con el supuesto objetivo de "ganar dinero fácil" comenzó a ofrecer sus servicios a la Inteligencia rusa. Para hacerlo, "dejó varios anuncios en grupos de Internet favorables al Kremlin". Posteriormente, otros agentes se pusieron en contacto con él.
"El equipo de Contrainteligencia del SBU ha expuesto las acciones de este enemigo y ha documentado todos sus delitos. También ha procedido a su detención en su residencia en la capital de Ucrania, donde vivía de forma temporal", ha aclarado.
Además, ha confirmado que el "delincuente se encuentra bajo custodia y podría enfrentarse a una pena de hasta doce años de prisión".
