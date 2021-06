Detenido en un campamento nacionalista negro el sospechoso de disparar en la cabeza a un policía en Florida

El sospechoso de haber disparado el pasado mi√©rcoles en la cabeza al agente de polic√≠a Jason Raynor en Daytona Beach, en Florida, ha sido detenido en un campo de una organizaci√≥n nacionalista negra ubicado en Atlanta, seg√ļn ha informado este s√°bado la Polic√≠a.

"¡Othal Wallace ha sido detenido!", ha publicado la Policía de Daytona Beach a través de Twitter. El hombre estaba en una casa construida en un árbol junto a varias granadas de luz, dos fusiles, un chaleco antibalas y varias cajas de munición, ha informado la Policía.

El recinto es propiedad de la Coalici√≥n No Estamos de Co√Īa (Not F****ng Around Coalition), una organizaci√≥n paramilitar nacionalista negra, seg√ļn recoge la prensa local.

El agente herido es un polic√≠a de 26 a√Īos que acudi√≥ tras un incidente sospechoso. Wallace le dispar√≥ y se encuentra hospitalizado con pron√≥stico cr√≠tico.

Seg√ļn la grabaci√≥n de la c√°mara corporal del agente, el sospechoso le dispar√≥ tras una breve discusi√≥n iniciada despu√©s de que el agente le preguntara a Wallace si viv√≠a en la zona.

