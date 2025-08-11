Detenido en Vigo un hombre tras supuestamente golpear a su pareja y hurtarle el móvil

VIGO, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre, de Bolivia y 47 años de edad, fue detenido en la madrugada del pasado sábado en Vigo tras supuestamente golpear a su pareja y hurtarle el móvil. Tal como informa la Policía Local en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 01.20 horas en la calle Conde de Torrecedeira, donde una persona alertaba de una presunta agresión de un varón a una mujer. Una vez en el punto, la supuesta víctima explicó que estaba paseando con su pareja cuando se inició una discusión, de la que fue testigo su hija de 17 años de edad. En un momento dado, el hombre habría comenzado a ponerse agresivo, cogiendo la mujer el móvil para llamar a la Policía, recibiendo un golpe en la mano que hizo que su terminal cayese al suelo. En ese instante, fue la menor la que realizó la llamada, huyendo el varón al portal de la vivienda. Por esto, los agentes accedieron al piso, no hallándolo allí, encontrándolo finalmente en el rellano escondido. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.