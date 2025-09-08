Detenido hombre acusado del robo de tapas de alcantarilla en La Pobla de Farnals

VALÈNCIA, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil, a través del Grupo Roca y tras el aviso de la Policía Local de La Pobla de Farnals (Valencia), ha detenido a un hombre acusado de robar tapas de alcantarilla en el municipio y en localidades cercanas.

La noche del 20 de agosto fueron sustraídas más de 40 tapas en diferentes calles de los dos núcleos de La Pobla de Farnals, según ha informado el consistorio en un comunicado. Días más tarde, un vehículo sospechoso fue interceptado y se halló en su interior parte del material robado, tanto en el municipio como en pueblos de los alrededores.

El detenido es vecino de La Pobla de Farnals y cuenta con antecedentes. La investigación ha contado con el apoyo de las cámaras de tráfico situadas en la zona de la playa de la localidad, que aportaron imágenes del vehículo sospechoso circulando por las calles la noche de los hechos.

"El robo de tapas de alcantarilla, además de la pérdida material, supone un grave riesgo para la seguridad viaria, ya que la ausencia de estas piezas puede provocar accidentes en la vía pública. El valor económico del hierro es bajo —en torno a 20 céntimos el kilo en las chatarrerías—, lo que contrasta con el perjuicio que generan estos delitos", ha subrayado el alcalde La Pobla de Farnals, Enric Palanca.