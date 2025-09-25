Detenido por conducir en sentido contrario y colisionar con otro vehículo causando un fallecido en Torrijos

TOLEDO, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pasado día 5 de septiembre, efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Toledo llevaron a cabo la detención de un conductor que llegó a circular hasta dos kilómetros en sentido contrario hasta que colisionó con otro vehículo, produciéndose una colisión múltiple en la que estuvieron implicados un total de 4 vehículos.

El siniestro vial que se saldó con una persona fallecida de 30 años de edad, conductor de una motocicleta, así como dos heridas graves, y una herida leve que fue atendida en el lugar del siniestro, además de daños materiales de gran consideración en los vehículos implicados, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. El conductor arrojó tasa positiva tanto en alcohol como en drogas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del pasado día 30 de agosto en la autovía A-5 (Madrid-Badajoz), a la altura del kilómetro 86, sentido creciente, en término municipal de la localidad de Torrijos (Toledo).

El conductor ha sido detenido como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás y conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pudiendo enfrentarse a penas que pueden llegar a alcanzar los 9 años y 6 meses de prisión y la retirada del permiso de conducir hasta 16 años.